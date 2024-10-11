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قتلى بضربات على منطقة أوديسا الأوكرانية

آثار قصف في منطقة أوديسا
11 أكتوبر 2024 17:11

أسفرت ضربات على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا عن مقتل أربعة أشخاص بينهم فتاة وإصابة 10 آخرين بجروح، وفقا لما نقله أوليغ كيبر حاكم المنطقة.
وأفاد كيبر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن منطقة أوديسا تعرضت لهجوم "بالصواريخ البالستية. قتل أربعة أشخاص بينهم فتاة".
وأشار إلى أن مبنى أصيب وأن من بين الضحايا امرأة تبلغ من العمر 43 عاما ورجل يبلغ 22 عاما وفتاة في السادسة عشرة.
وقال كيبر إن "امرأة أخرى توفيت في المستشفى متأثرة بجروحها"، مضيفا أن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح.
وأظهر تسجيل مصوّر من موقع الهجوم، وزعه المسعفون، عناصر الطوارئ ينتشلون المصابين.
وسبق أن تعرضت منطقة أوديسا للهجوم أكثر من مرة.

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المصدر: وكالات
أوديسا
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