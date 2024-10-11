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11 قتيلاً محصلة أولية لضحايا إعصار ميلتون في فلوريدا

11 قتيلاً محصلة أولية لضحايا إعصار ميلتون في فلوريدا
11 أكتوبر 2024 17:24

أكدت السلطات الأميركية في ولاية فلوريدا أن إعصار ميلتون الذي ضرب سواحل الولاية اليومين الماضيين أودى بحياة 11 شخصاً على الأقل، فيما حذر قائد الشرطة من احتمال ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من ذلك.

وذكرت صحيفة «ميامي هيرالد» الأميركية على موقعها الإلكتروني أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص ما زالوا بدون كهرباء على مستوى الولاية.

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وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الرياح الشديدة التي صاحبت الإعصار تسببت في اقتلاع أسطح المباني، فيما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات خطيرة دمرت العديد من المنازل.

وكان إعصار ميلتون قد وصل إلى اليابسة في ولاية فلوريدا مساء أول أمس الأربعاء كعاصفة من الفئة 3 محملة برياح تبلغ سرعتها 120 ميلاً في الساعة.

المصدر: وام
إعصار
فلوريدا
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