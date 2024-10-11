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زيلينسكي يحدد إطارا زمنيا لانتهاء الأزمة الحالية

المستشار الألماني (يمين الصورة) في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي
11 أكتوبر 2024 17:44

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنّه يرغب في انتهاء الأزمة الحالية عام 2025، مؤكدا أنّ المساعدات الغربية لكييف يجب ألا تنخفض في الأثناء.
وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس "أرغب ألا تتخطّى (الأزمة) العام المقبل 2025".
وأضاف الرئيس الأوكراني، بعد محادثات مع شولتس في العاصمة الألمانية برلين "من المهم للغاية بالنسبة إلينا ألا تنخفض هذه المساعدات العام المقبل". 
تأتي الزيارة إلى ألمانيا ضمن جولة أوروبية يحاول فيها زيلينسكي إقناع حلفاء بلاده الغربيين بمنحه ترخيصا باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.
وزار زيلينسكي في إطار هذه الجولة فرنسا حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس.
ووصل إلى فرنسا قادما من بريطانيا حيث التقى رئيس الوزراء كير ستارمر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته.
تشمل الجولة الأوروبية أيضا إيطاليا وتأتي بحثا عن دعم إضافي بينما يواصل الجيش الروسي تقدمه في شرق أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
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