شولتس يعلن حزمة كبيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، بتقديم مساعدات عسكرية وأسلحة إضافية لأوكرانيا بقيمة 1,4 مليار يورو.

وقال شولتس، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة برلين، إن المساعدات الجديدة ستشمل أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والطائرات المسيرة.

وأضاف المستشار الألماني "تواصل ألمانيا وقوفها بحزم إلى جوار أوكرانيا".

كشف زيلينسكي لشولتس، خلال اجتماعهما في المستشارية في برلين، تفاصيل "خطة النصر" التي أعدتها أوكرانيا.

جاءت زيارة الرئيس الأوكراني في إطار جولة في أوروبا، بعد إلغاء قمة دولية هامة في قاعدة جوية أميركية في ألمانيا بسبب قرار الرئيس الأميركي جو بايدن عدم السفر للتعامل مع إعصار ميلتون.