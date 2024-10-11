مقتل 24 شخصا بهجمات في دولة جنوب السودان

أعلنت الأمم المتحدة وسلطات محلية، اليوم الجمعة، أن هجمات وهجمات مضادة جرت هذا الأسبوع بين متمردين وقوات حكومية في دولة جنوب السودان أسفرت عن مقتل 24 شخصا معظمهم من المدنيين.

جرت الاشتباكات، الأربعاء في ولاية وسط الاستوائية الجنوبية.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونيمس" عن قلقها إزاء "الحوادث المترابطة" التي قالت إنها أسفرت عن مقتل 24 شخصا بينهم 19 مدنيا.

وقال رئيس البعثة نيكولاس هايسوم، في بيان "أشعر بقلق عميق إزاء هذه الأعمال وأدعو حكومة جنوب السودان على وجه السرعة إلى إجراء تحقيق فوري لتقديم الجناة إلى العدالة بسرعة".

وقال جيرالد فرانسيس وزير السلام في ولاية وسط الاستوائية إن 19 شخصا قتلوا في هجومين بمنطقتين منفصلتين.

وأضاف "استهدف مسلحون شبانا وأطلقوا النار عليهم بينما تعرض آخرون للطعن بسواطير وقتلوا بدم بارد"، واصفا الأمر بأنه "مذبحة مروعة".

وقُتل نحو 400 ألف شخص في النزاع الذي اندلع عام 2013، بعد عامين من استقلال جنوب السودان عن السودان.