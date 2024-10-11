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دول أوروبية تدعو لوقف إطلاق نار في غزة ولبنان

صورة جماعية للمشاركين في قمة ميد 9
11 أكتوبر 2024 23:00

دعا زعماء تسع دول من الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر الأبيض المتوسط، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
وجاء في بيان صادر عن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين حضروا قمة تُعرف باسم (ميد 9) في قبرص "في ظل توسع الصراع في غزة إلى المنطقة الأوسع، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تصعيد المواجهة".
وتتألق مجموعة (ميد 9) من: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا .
وقال زعماء hgدول في بيان مشترك "نسعى إلى وقف إطلاق نار فوري على طول الخط الأزرق وإرسال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب إلى لبنان".
حضر القمة ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين.
أوضحت فرنسا، أمس الخميس، أن القمة ستبحث خصوصا في "تعزيز المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة".
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن القمة "ستشكل فرصة للبحث في الطريقة التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها حشد صفوفه بشكل أكبر".
كما تطرقت القمة إلى مسألة الهجرة.

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