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الجيش الإسرائيلي يمنع فلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في نابلس وطولكرم

جنود إسرائيليون في مركبة عسكرية بمدينة طولكرم
12 أكتوبر 2024 01:10

رام الله (الاتحاد)

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منع الجيش الإسرائيلي، أمس، عشرات المزارعين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية من قطف ثمار الزيتون، وأجبرهم على مغادرة حقولهم، وفق مصادر محلية.
وقال سليمان دوابشة، رئيس المجلس المحلي بقرية دوما جنوب نابلس، إن «قوات مشاة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مزارع فلسطينيين كانوا يقطفون الزيتون، وطاردتهم ومنعتهم من البقاء في أرضهم وأبلغتهم بمنع التواجد في المنطقة».
وأضاف أن «المنع جاء بعد يوم من السماح للفلسطينيين بقطف ثمار الزيتون في ذات المنطقة، دون أية إشكاليات».
وذكر دوابشة أن «الجيش الإسرائيلي طلب من المزارعين الحصول على تنسيق مسبق لدخول أراضيهم المقدرة مساحتها بنحو 250 دونماً».
وبيّن أن «الأراضي المستهدفة بالمنع بعيدة عن المستوطنات، لكن الجيش يتذرع بكونها مصنفة (ج)، وهي المرة الأولى التي تتم فيها ملاحقة المزارعين بالمنطقة بهذه الذريعة».
وفي طولكرم، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن الجيش الإسرائيلي منع السكان من قطف ثمار الزيتون قرب المدينة.

الجيش الإسرائيلي
إسرائيل
فلسطين
نابلس
طولكرم
أشجار الزيتون
الضفة الغربية
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