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إعلان النتائج النهائية بفوز الرئيس التونسي بولاية ثانية

هيئة الانتخابات في تونس تعلن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة
12 أكتوبر 2024 00:34

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية من خمس سنوات بأغلبية واسعة.
وأقرت الهيئة النتائج الأولية التي كانت أعلنت عنها الاثنين الماضي وأظهرت فوز قيس سعيد بنسبة 90,69 % من الأصوات.
وحصل رئيس "حركة الشعب" على النسبة الأدنى (1,9%) من بين المرشحين في حين حصل رئيس "حركة عازمون" العياشي الزمال على 7,35% من الأصوات.
ولم تتلق هيئة الانتخابات أي إعلام بالطعن ضد النتائج في الآجال القانونية مما يعني القبول بالنتائج الأولية للانتخابات.
من المتوقع أن يؤدي الرئيس سعيد، اليمين الدستورية في جلسة عامة في البرلمان يتم تحديدها لاحقا.

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