هاريس تعتزم ضم جمهوريين لإبداء ملاحظات حول السياسات

ذكرت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، الجمعة، أنها ستؤسس، في حال انتخابها، في الخامس من نوفمبر المقبل، مجلسا استشاريا يضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإبداء الملاحظات حول السياسات.

وقالت هاريس إنها ستضم جمهوريا إلى حكومتها.

وأضافت، أثناء حديثها خلال فعالية في ولاية أريزونا للجمهوريين الذين يدعمون حملتها "لا أريد أشخاصا يوافقون على أي شيء. أريد أن يأتي الناس ... ويفحصوا الأفكار".

وأكملت حديثها قائلة "لذا، سأنشئ مجلسا من الحزبين حتى نتمكن من البناء على هذه المسألة. والقيام بالعمل اللازم".

وسافرت هاريس إلى نيفادا وأريزونا في جولة انتخابية في الجنوب الغربي بدأت من يوم الأربعاء حتى اليوم الجمعة.