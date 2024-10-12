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بايدن يقترح عقد قمة ثلاثية مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان

بايدن يقترح عقد قمة ثلاثية مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان
12 أكتوبر 2024 08:54

اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن عقد قمة ثلاثية مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان بحلول نهاية العام الجاري، حسبما ذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم السبت.
وقدم هذا الاقتراح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال حفل عشاء استضافه رئيس وزراء لاوس في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يوم الخميس.
وقال بايدن إن القمة المقترحة ستبني على "روح كامب ديفيد"، في إشارة إلى القمة الثلاثية التاريخية التي عقدت في كامب ديفيد العام الماضي.
من جانبه، قال يون "أفهم هذا.. سنستمر في التواصل بشكل وثيق. أتوقع فرصة للقاء مجددا بنهاية هذا العام"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وكانت القمة الثلاثية متوقعة على نطاق واسع، حيث أكدت واشنطن على أهمية تعزيز الشراكة الثلاثية ووضعها على مستوى استراتيجي على المدى الطويل.
كما تأتي القمة المحتملة في وقت مهم، مع تولي رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا السلطة. 

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المصدر: د ب أ
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