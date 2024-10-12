السبت 12 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

احتراق 22.38 مليون هكتار في البرازيل خلال العام الجاري

احتراق 22.38 مليون هكتار في البرازيل خلال العام الجاري
12 أكتوبر 2024 08:58

 أفاد تقرير نشر اليوم السبت، بأن منطقة تتجاوز حجم دولة بيلاروس، احترقت في البرازيل خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري.
وقال تقرير مبادرة شبكة "ماب بيوماس" إن 22.38 مليون هكتار احترقت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 150% عن المساحة التي احترقت في نفس الفترة في عام 2023.
وتشكل المنطقة 2.6 من مساحة أراضي البرازيل، وهي أكبر من مساحة بيلاروس البالغة (20.29 مليون هكتار)، وتقريبا نفس مساحة رومانيا (23 مليون هكتار).
وجاء التقرير بعد أن قامت الشبكة، التي تضم جامعات ومنظمات غير حكومية وشركات تكنولوجيا، بتحليل صور أقمار صناعية وغيرها من البيانات؛ وكان أكثر من نصف المنطقة المحترقة في منطقة الأمازون.

وفي شهر سبتمبر الماضي وحده، احترق 5.5 مليون هكتار، بزيادة 196% عن شهر سبتمبر 2023.

أخبار ذات صلة
إيجور.. موهبة شباب الأهلي سلاح البرازيل!
سيارة سينا تظهر في «فورمولا البرازيل»

وقالت آن الينكار من شبكة "ماب بيوماس" إن "الموسم الجاف في الأمازون، والذي عادة ما يستمر من يونيو إلى أكتوبر كان شديدا بشكل خاص هذا العام، وأدى إلى تفاقم أزمة الحرائق في المنطقة".

يذكر أن غابات الأمازون المطيرة التي يطلق عليها اسم "رئتا العالم" تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو ولذلك فهي تلعب دوراً أسياسياً في مكافحة تغير المناخ.
وفي سبتمبر، كانت منطقة سيرادو، وهي خزان المياه في البرازيل وموطن حوالي 5% من جميع أنواع النباتات والحيوانات على وجه الأرض، هي المنطقة الأحيائية الأكثر تضرراً من الحرائق من حيث المساحة، حيث بلغت المساحة المتضررة 4.3 مليون هكتار، وكانت هناك زيادة بنسبة 158% عن المساحة المتضررة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي الشهر ذاته أيضا، تعرض 318 ألف هكتار من "بانتانال"، وهي أكبر أراضي رطبة في العالم، للدمار بسبب حريق، بزيادة بنسبة 662%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وتشير بيانات المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء المسؤول عن المراقبة بالأقمار الصناعية إلى أن البرازيل شهدت منذ بداية العام الجاري أسوأ حرائق خلال الـ14 عاما الماضية.

 

المصدر: وام
حرائق الغابات
البرازيل
آخر الأخبار
عبد المجيد عبدالله.. طرب أصيل في «الاتحاد أرينا»
الترفيه
عبد المجيد عبدالله.. طرب أصيل في «الاتحاد أرينا»
اليوم 13:11
برونو فرنانديز يتحمل مسؤولية المعاناة مع «اليونايتد»!
الرياضة
برونو فرنانديز يتحمل مسؤولية المعاناة مع «اليونايتد»!
اليوم 13:01
«الهلال» تُجَمّع مساعدات «الإمارات معك يا لبنان» بميناء أبوظبي غداً
علوم الدار
«الهلال» تُجَمّع مساعدات «الإمارات معك يا لبنان» بميناء أبوظبي غداً
اليوم 12:18
«جزاء سنمار».. تن هاج يقترب من تشافي وأليجري وساوثجيت!
الرياضة
«جزاء سنمار».. تن هاج يقترب من تشافي وأليجري وساوثجيت!
اليوم 12:12
«طلّة ياس» تخطف الأضواء في كأس الوثبة بمضمار تولوز
الرياضة
«طلّة ياس» تخطف الأضواء في كأس الوثبة بمضمار تولوز
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©