احتراق 22.38 مليون هكتار في البرازيل خلال العام الجاري

أفاد تقرير نشر اليوم السبت، بأن منطقة تتجاوز حجم دولة بيلاروس، احترقت في البرازيل خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري.

وقال تقرير مبادرة شبكة "ماب بيوماس" إن 22.38 مليون هكتار احترقت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 150% عن المساحة التي احترقت في نفس الفترة في عام 2023.

وتشكل المنطقة 2.6 من مساحة أراضي البرازيل، وهي أكبر من مساحة بيلاروس البالغة (20.29 مليون هكتار)، وتقريبا نفس مساحة رومانيا (23 مليون هكتار).

وجاء التقرير بعد أن قامت الشبكة، التي تضم جامعات ومنظمات غير حكومية وشركات تكنولوجيا، بتحليل صور أقمار صناعية وغيرها من البيانات؛ وكان أكثر من نصف المنطقة المحترقة في منطقة الأمازون.

وفي شهر سبتمبر الماضي وحده، احترق 5.5 مليون هكتار، بزيادة 196% عن شهر سبتمبر 2023.

وقالت آن الينكار من شبكة "ماب بيوماس" إن "الموسم الجاف في الأمازون، والذي عادة ما يستمر من يونيو إلى أكتوبر كان شديدا بشكل خاص هذا العام، وأدى إلى تفاقم أزمة الحرائق في المنطقة".

يذكر أن غابات الأمازون المطيرة التي يطلق عليها اسم "رئتا العالم" تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو ولذلك فهي تلعب دوراً أسياسياً في مكافحة تغير المناخ.

وفي سبتمبر، كانت منطقة سيرادو، وهي خزان المياه في البرازيل وموطن حوالي 5% من جميع أنواع النباتات والحيوانات على وجه الأرض، هي المنطقة الأحيائية الأكثر تضرراً من الحرائق من حيث المساحة، حيث بلغت المساحة المتضررة 4.3 مليون هكتار، وكانت هناك زيادة بنسبة 158% عن المساحة المتضررة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي الشهر ذاته أيضا، تعرض 318 ألف هكتار من "بانتانال"، وهي أكبر أراضي رطبة في العالم، للدمار بسبب حريق، بزيادة بنسبة 662%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتشير بيانات المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء المسؤول عن المراقبة بالأقمار الصناعية إلى أن البرازيل شهدت منذ بداية العام الجاري أسوأ حرائق خلال الـ14 عاما الماضية.