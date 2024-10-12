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الفلبين واليابان تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية في قمة آسيان

الفلبين واليابان تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية في قمة آسيان
12 أكتوبر 2024 11:28

 اتفق رئيس الفلبين فرديناند ماركوس (الابن) ورئيس وزراء اليابان الجديد، إيشيبا شيجيرو على تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة قضايا الأمن الإقليمي الملحة. 
والتقى الزعيمان على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان)، في لاوس، حيث هنأ ماركوس إيشيبا، بعد تنصيبه، حسب صحيفة ذا ستار الفلبينية اليوم السبت.
 وأكد ماركوس أهمية التعاون بين الفلبين واليابان والولايات المتحدة، قائلاً: إنه يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الزعيم الياباني الجديد. وخلال المحادثات غير الرسمية، قال إيشيبا إن اليابان تسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع الفلبين، لاسيما في مجال الدفاع والأمن الاقتصادي. 
وأكد الزعيمان التزامهما بالتنفيذ السريع لاتفاق الوصول المتبادل، الذي تم توقيعه في يوليو الماضي، والذي يسمح بنشر قوات على أراضي كل منهما، فيما يعزز البلدان العلاقات في ضوء النفوذ المتزايد للصين.

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المصدر: د ب أ
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