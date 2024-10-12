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روسيا تدشن الغواصة الأخيرة العاملة بالديزل والكهرباء

روسيا تدشن الغواصة الأخيرة العاملة بالديزل والكهرباء
12 أكتوبر 2024 11:35

دشنت روسيا أمس، غواصتها الكبيرة «ياكوتسك» العاملة بالديزل والكهرباء من فئة «فارشافيانكا»، ضمن مشروع 636.3.

وتُعتبر «ياكوتسك» الأخيرة في سلسلة من ست غواصات تم بناؤها للأسطول الروسي في المحيط الهادئ.

وأكد نائب القائد العام للبحرية الروسية، إيغور موخامتشين، أثناء تدشين الغواصة، في حوض بناء السفن الأميرالية في سان بطرسبرغ، أن «ياكوتسك» تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للبحرية الروسية بأكملها، مشيراً إلى أن الغواصات من فئة «فارشافيانكا» مجهزة بأسلحة عالية الدقة وقادرة على تنفيذ أي مهام في أي منطقة من محيطات العالم.

وقال إن هذه الغواصات أكدت جودتها العالية في الإبحار وخصائصها القتالية العالية، من خلال آلاف الأميال البحرية التي قطعتها، والخدمات والمهام التي أنجزتها.

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جدير بالذكر أن حوض بناء السفن الأميرالية وقع في سبتمبر 2016، عقداً مع البحرية الروسية لبناء ست غواصات من هذه الفئة لأسطول المحيط الهادئ.

وتم تصميم الغواصات العاملة بالديزل والكهرباء بمشروع 636.3 لتدمير السفن والبواخر السطحية والغواصات والدوريات وعمليات الاستطلاع المعادية، وكذا حماية الاتصالات في المنطقة البحرية القريبة.

ويبلغ طول الغواصات التابعة للمشروع 74 متراً، وتزيد إزاحتها القصوى عن 3900 طن، وهي مزودة بصواريخ كروز من طراز «كاليبر- بي إل» التي تُطلق من أنابيب الطوربيدات من موقع الغواصة تحت الماء.

 

المصدر: وام
روسيا
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