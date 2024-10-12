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أوكرانيا تقصف منشأة نفطية في لوغانسك

قصف مستودع وقود في لوغانسك
12 أكتوبر 2024 17:09

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم السبت، مسؤوليتها عن ضربة على مستودع للوقود ومواد التشحيم قرب بلدة "روفنكي" في منطقة لوغانسك، من دون أن تحدّد الأسلحة المستخدمة في هذا الهجوم.
جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على موقع فيسبوك ونشرته وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) اليوم.
وأشارت الهيئة إلى اندلاع حريق في الموقع، موضحة أنّه يؤمّن إمدادات للجيش الروسي، ومضيفة أنّه استُهدف بـ"القصف الأوكراني في السابق".
ولم تؤكد موسكو تعرّضها لهذا الهجوم. غير أنّ كييف تستهدف بانتظام مواقع صناعية وعسكرية روسية.

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المصدر: وكالات
لوغانسك
منشأة نفطية
مستودع للوقود
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