الجيش الأميركي يعلن قصف مواقع لتنظيم داعش

أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم"، اليوم السبت، أن قوات أميركية شنّت ضربات ضد مواقع عدة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وجاء في بيان للقيادة الأميركية، على منصة "إكس"، أن قوات أميركية "شنت سلسلة من الغارات الجوية ضد معسكرات عدة لتنظيم داعش في وقت مبكر من صباح 11 أكتوبر".

وأشار البيان إلى أن "الضربات ستعطّل قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات وتدبيرها وشنّها ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ومدنيين في المنطقة وخارجها".

وينشر الجيش الأميركي نحو 900 عنصر في سوريا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش المتشدد.

تأسس التحالف في العام 2014 للمساعدة في التصدي للتنظيم المتطرف.

وتواصل القوات الأميركية شن ضربات ضد جماعات إرهابية.

في سبتمبر الماضي، شنّت قوات أميركية ضربتين منفصلتين في سوريا، أسفرتا عن مقتل 37 "إرهابيا" بينهم عناصر في تنظيم مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت "سنتكوم"، اليوم السبت، إن تقييمها للأضرار ما زال جاريا و"لا يشير إلى خسائر في صفوف المدنيين".