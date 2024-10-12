اليونيفيل تحذّر من نزاع "إقليمي" له "آثار كارثية"

حذّر أندريا تيننتي المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من اندلاع "نزاع أقليمي له آثار كارثية على الجميع".

وقال تيننتي، في مقابلة صحافية، أنه "لا يوجد حل عسكري"، داعياً إلى "مناقشات على المستويين السياسي والدبلوماسي" من أجل "تجنب كارثة".

وأضاف أنّ "النزاع قد يتحول قريبا جدا إلى نزاع إقليمي له آثار كارثي على الجميع".

أندريا تيننتي المتحدث باسم اليونيفيل

يأتي ذلك فيما أفادت قوة اليونيفيل، اليوم السبت، بإصابة جندي آخر بنيران، أمس الجمعة، في جنوب لبنان، وهو الجريح الخامس في عديدها خلال يومين.

وقالت القوة الأممية، في بيان "الليلة الماضية، أصيب أحد جنود حفظ السلام في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة بإطلاق نار بسبب النشاط العسكري المستمر في مكان قريب"، مضيفة "لا نعرف حتى الآن مصدر النيران".

كما أوضحت أنّ "الليلة الماضية أيضا ... تعرضت المباني في موقع الأمم المتحدة في رامية لأضرار جسيمة بسبب الانفجارات الناجمة عن القصف القريب".