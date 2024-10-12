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المنظمة الفائزة بنوبل السلام تحذّر: تزايد خطر اندلاع حرب نووية

شيجيميتسو تاناكا، ناج من قصف ناغاساكي ورئيس مشارك لمنظمة "نيهون هيدانكيو"
12 أكتوبر 2024 21:27

حذر مسؤولو منظمة "نيهون هيدانكيو"، الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذا العام، اليوم السبت، من تزايد خطر اندلاع حرب نووية، وجددوا دعوتهم إلى حظر تلك الأسلحة.
وتمثل المنظمة اليابانية، ناجين من القنبلتين الذريتين في ميدنتي هيروشيما وناغاساكي عام 1945 إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال شيجيميتسو تاناكا، وهو أحد الناجين من القصف الأميركي على ناغاساكي والرئيس المشارك للمنظمة، "يتدهور الوضع الدولي تدريجيا والحروب دائرة بينما تهدد دول باستخدام الأسلحة النووية".
وأضاف "أخشى أننا كبشر ماضون على طريق تدمير أنفسنا. السبيل الوحيد لوقف ذلك هو حظر الأسلحة النووية".
في معرض تكريمها للمنظمة، سلطت لجنة نوبل النرويجية الضوء على الدمار الذي خلفته القنبلتان الذريتان في هيروشيما وناغاساكي، وعلى العمل الذي قامت به المنظمة اليابانية على مدى عقود لتخليص العالم من الأسلحة النووية.
وقالت اللجنة إن جهود المنظمة لها أهمية بالغة في العالم اليوم.

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المصدر: وكالات
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حرب نووية
منظمة "نيهون هيدانكيو"
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