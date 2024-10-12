زيلينسكي: الجيش الأوكراني يتمسك بمواقعه في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن قوات روسية حاولت طرد نظيرتها الأوكرانية من مواقعها في منطقة كورسك على الحدود بين البلدين، لكن القوات التابعة لكييف لا تزال تتمسك بمواقعها.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور "فيما يتعلق بعملية كورسك، حاولت روسيا إبعادنا عن مواقعنا لكننا صامدون".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، إن قواتها استعادت السيطرة على بلدتين في منطقة كورسك الحدودية حيث شنت القوات الأوكرانية توغلا واسع النطاق في أغسطس.

وتقول السلطات الأوكرانية إن الهجوم في المنطقة الواقعة داخل الأراضي الروسية مكنها من السيطرة على مئات الكيلومترات المربعة وعشرات القرى والبلدات.