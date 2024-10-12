بريطانيا.. المهاجرون «رافعة» للاقتصاد

القاهرة (الاتحاد)

وسط موجات «الهجوم» على المهاجرين في أوروبا، تظهر البيانات أن القادمين الجدد يساعدون الاقتصاد البريطاني في النمو، ويساهمون في استمراره، مع تقلص أعداد الشباب وارتفاع نسبة كبار السن، الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً.

وكانت البيانات الرسمية التي أعلنتها بريطانيا قبل أيام بارتفاع نسبة السكان بنحو 1% إلى 68.3 مليون نسمة بمثابة خبر إيجابي للاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل نقصاً في القوة العاملة. وبحسب البيانات، فإن سبب النمو الرئيس هي معدلات الهجرة المرتفعة.

وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن عدد سكان بريطانيا زاد بنسبة واحد في المئة على أساس سنوي إلى 68.3 مليون نسمة نتيجة معدلات الهجرة المرتفعة. فقد جاء نمو السكان الضروري للشركات في أعمالها ولسوق المستهلكين على الرغم من ارتفاع عدد الوفيات بين أصحاب الجنسية البريطانية عن عدد المواليد بنحو 16 ألف نسمة خلال عام 2023.

وأصبحت بريطانيا، التي تشهد تناقصاً سكانياً بين أبنائها، تعتمد عاماً بعد آخر على المهاجرين في الحفاظ على التوازن السكاني والنمو الاقتصادي، حيث تواجه نقصاً حاداً في اليد العاملة لسد الطلب الكبير لشغل الوظائف التي يحتاجها السوق. ووصل سوق العمل البريطاني إلى مستوى يعاني فيه من نقص في العمال بلغ ملايين الوظائف، وهو ما دفع الشركات لدق ناقوس الخطر من أن عجلة الإنتاج تتضرر بشكل كبير على المدى الطويل.

ويشكل استقبال بريطانيا للمهاجرين استجابة واضحة لضغوط الشركات الكبرى التي تسهل هجرة اليد العاملة وتخفف القيود، منعاً لأن يصبح الحصول على عامل أو موظف مهمة «شبه مستحيلة».