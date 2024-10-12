الأحد 13 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

100 حالة وفاة بالدفتيريا في باكستان

100 حالة وفاة بالدفتيريا في باكستان
13 أكتوبر 2024 01:17

كراتشي (د ب ا)

أخبار ذات صلة
مقتل 20 شخصاً في هجوم على عمال منجم بباكستان
الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي في كراتشي.. وتتضامن مع باكستان وتعزي الصين

كشف مسؤول في وزارة الصحة في إقليم السند جنوب باكستان، أمس، عن وفاة أكثر من 100 طفل في مدينة كراتشي بمرض الدفتيريا «الخناق» هذا العام، بسبب عدم توافر مضاد السموم لعلاج المرض، على الرغم من إمكانية الوقاية منه عن طريق التطعيم. 
وأشار إلى تزايد عدد حالات الدفتيريا ووفيات الأطفال بسبب المرض بشكل كبير في المدن الكبرى، بحسب قناة جيونيوز الإخبارية الباكستانية. ومن جهة أخرى، قال خبراء الأمراض المُعدية، إن الدواء المضاد للسموم المستخدم ضد المرض غير متوافر في جميع أنحاء السند، بما في ذلك كراتشي عاصمة الإقليم. وقال الخبراء «إن العلاج الوحيد للدفتيريا هو التطعيم الكامل والعلاج بمضادات السموم». والدفتيريا أو الخناق هو عدوى خطيرة تسببها سلالات من البكتيريا تسمى «الوتدية الخناقية» التي تصنع السموم. ويمكن أن تؤدي العدوى إلى مشاكل في التنفس، وضربات القلب، وقد تتفاقم حتى إلى الموت.

باكستان
الدفتيريا
وزارة الصحة
كراتشي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: هيئة الهلال الأحمر تضاعف الجهود دعماً للأشقاء اللبنانيين
علوم الدار
حمدان بن زايد: هيئة الهلال الأحمر تضاعف الجهود دعماً للأشقاء اللبنانيين
اليوم 20:05
منصور بن محمد يزور حملة «الإمارات معك يا لبنان» بمركز المعارض في إكسبو دبي
علوم الدار
منصور بن محمد يزور حملة «الإمارات معك يا لبنان» بمركز المعارض في إكسبو دبي
اليوم 22:16
الإمارات تشارك في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر مخدوم قولي فراغي
علوم الدار
الإمارات تشارك في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر مخدوم قولي فراغي
اليوم 21:09
الإمارات تدعو إلى اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية
13 أكتوبر 2024
دورية لمركبات تابعة لـ«يونيفيل» في مرجعيون جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدين الاعتداء على قوة حفظ السلام الأممية في لبنان
13 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©