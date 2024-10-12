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تحذيرات في فلوريدا من مخاطر ما بعد «ميلتون»

صورة جوية لمنازل مدمرة في ولاية فلوريدا بعد إعصار ميلتون (أ ف ب)
13 أكتوبر 2024 01:17

فلوريدا (الاتحاد)

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صدرت تحذيرات في ولاية فلوريدا الأميركية من مخاطر تهدد حياة السكان في الأيام التالية لإعصار «ميلتون» الذي ضرب مناطق ساحلية شاسعة من الولاية، بينما بدأ السكان في العودة إلى منازلهم وتفقد ممتلكاتهم، عبر شوارع تغمرها المياه، وأخذ بعضهم يجمع الحطام المتناثر.
ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في الولاية، وما زالت فرق الإنقاذ تنفذ عمليات في مناطق عدة من الولاية، وأعرب كثيرون عن ارتياحهم؛ لأن ميلتون لم يكن أسوأ مما توقعوا.
 وغادر الكثير من السكان ولاية فلوريدا باتجاه مناطق أكثر أمناً قبل وصول الإعصار، ولم تتعرض مدينة تامبا المكتظة بالسكان لخطر كبير، ولم تشهد عواصف قاتلة كان خبراء الطقس يتوقعون حدوثها.
وحذر حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، السكان من التهاون، مشيراً إلى مخاطر وتهديدات مستمرة، ضمنها أسلاك الكهرباء المتساقطة على الأرض والمياه الراكدة التي يمكن أن تتضمن مواد خطيرة.  
وبحلول مساء الجمعة، انخفض عدد السكان الذين ما زالوا من دون كهرباء في الولاية إلى 1.9 مليون شخص، لكن بقي ملايين الأشخاص يعانون نقص إمدادات المياه، حيث طُلب من سكان سانت بطرسبرغ، التي يبلغ عدد سكانها نحو 260 ألف نسمة، غلي الماء قبل استخدامه في الشرب أو الطهي.
وتضم فلوريدا 25 موقعاً تحتوي على أكثر من مليار طن من الفوسفوجيبسوم، وهو منتج ثانوي صلب من نفايات صناعة تعدين الأسمدة الفوسفاتية يحتوي على الراديوم، الذي يتحلل لتكوين غاز الرادون.   
وبعد أسبوعين فقط من إعصار هيلين المدمر، غمرت مياه إعصار ميلتون عدة مناطق وتسبب بخسائر فادحة، حيث دمرت العديد من المنازل والممتلكات، ومنها ملعب البيسبول الخاص بفريق تامبا باي رايز. وفاضت العديد من الأنهار ومنها نهر ألافيا بمقاطعة هيلزبورو. في مقاطعة بينيلاس، استخدمت السلطات المحلية مركبات مرتفعة لنقل الأشخاص إلى منازلهم في حي بالم هاربور الذي غمرته الفيضانات.

فلوريدا
إعصار
الولايات المتحدة
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