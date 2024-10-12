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صقر غباش يشارك في اجتماع المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي

صقر غباش خلال مشاركته في اجتماع تنسيقي للمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي (وام)
13 أكتوبر 2024 01:17

جنيف (الاتحاد)

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شارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ووفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية في الاتحاد، الذي عقد على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الـ149 للاتحاد والدورة الـ 214 للمجلس الحاكم، في مدينة جنيف، بحضور رؤساء المجالس التشريعية الخليجية والبرلمانات العربية.
وقدم معالي الدكتور علي النعيمي، بصفته ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، خلال الاجتماع الذي ترأسه معالي إبراهيم بو غالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، تقريراً حول نتائج اجتماع الدورة الـ294 للجنة التنفيذية واللجنة الفرعية للشؤون المالية. 
وأشارت معالي د. توليا أكيسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي خلال الاجتماع، إلى زيارتها الأخيرة لدولة الإمارات، وأشادت بالتعاون والشراكة القائمين بين الاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي، ونتائجها الإيجابية على العمل البرلماني المشترك.

صقر غباش
الإمارات
الاتحاد البرلماني الدولي
الشعبة البرلمانية الإماراتية
المجلس الوطني الاتحادي
جنيف
علي النعيمي
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