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مظاهرات احتجاجا على مؤتمر لليمين المتطرف في برلين

مظاهرات احتجاجا على مؤتمر لليمين المتطرف في برلين
13 أكتوبر 2024 00:26

احتج مئات الأشخاص، اليوم السبت، ضد انعقاد مؤتمر لفرع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في برلين بمدينة يوتربوج في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا.
وانطلقت مظاهرة من محطة القطار إلى مكان انعقاد المؤتمر، وهو قاعة "فيزينسهاله" التابعة للمدينة.
ورفعت لافتات كتب عليها عبارات مثل "لا مكان لحزب البديل. لا مكان للتحريض اليميني" و"الكل معا ضد الفاشية".
وردد المتظاهرون شعارات مثل "يوتربوج تحب التنوع، اخرس يا حزب البديل".
وكان تحالف ضد اليمين المتطرف قد دعا إلى هذا الاحتجاج، وذكر أن عدد المشاركين تراوح بين 500 و600 شخص.
ولم تقدم الشرطة عددا محددا للمشاركين في البداية. وأشار التحالف إلى أن من بين أعضائه مبادرات مدنية ونقابات عمالية ومنظمات شبابية تابعة لأحزاب.
كما أعلنت منظمة شباب اتحاد النقابات الألماني عن تنظيم تجمع احتجاجي ضد المؤتمر.
وعقد الحزب المؤتمر لتحديد قائمة مرشيحه لانتخابات البرلمان المقررة في خريف 2025، وعقد الاجتماع في مدينة يوتربوج بولاية براندنبورج لأن الحزب لم يتمكن من العثور على قاعات مناسبة في العاصمة برلين.

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
مظاهرات
اليمين المتطرف
حزب البديل من أجل ألمانيا
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