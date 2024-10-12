غزة.. غداً بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها ستبدأ غداً المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة الوسطى، في ظل استمرار الحرب على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان: «بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و(الأونروا)، و(اليونيسيف)، نعلن البدء في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للأطفال دون سن 10 سنوات في المحافظة الوسطى».

وأضافت: «مدة الحملة ستكون 3 أيام، مع إمكانية التمديد ليوم واحد إضافي فقط».

والخميس، أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» كاثرين راسل، أن الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ستبدأ بتاريخ 14 أكتوبر الجاري. وقالت راسل إنه تم التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن فترات إنسانية للمناطق المشمولة بالتطعيم.

وأشارت إلى أن «اليونيسف» ستوفر مكملات فيتامين «أ» للأطفال لتقوية مناعة الأطفال مذكرة بأن معايير النظافة للأطفال في غزة سيئة للغاية.

وفي 12 سبتمبر الماضي، انتهت المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، والتي بدأت مطلع الشهر نفسه، وفق ما أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بتطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني.

وحسب الأمم المتحدة، يحتاج أطفال غزة إلى جرعتين من اللقاح، كل منهما على شكل نقطتين عن طريق الفم.