مصر: رفض أي مخططات لفصل غزة عن الضفة الغربية

القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصر، أمس، أهمية وحدة الصف الفلسطيني، رافضة أي مخططات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقاء وفد من حركة «فتح» الفلسطينية، وفق بيان للخارجية المصرية.

واستقبل عبد العاطي وفداً من حركة «فتح» الفلسطينية، برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة، وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة «فتح»، وفق بيان الخارجية المصرية.

وشهد اللقاء إعادة تأكيد وزير الخارجية والهجرة المصري على موقف بلاده الداعم للسلطة الفلسطينية، وتمسكها برفض أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما سلط عبد العاطي الضوء على ضرورة مواجهة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً وحدة الأرض الفلسطينية.