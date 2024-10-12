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الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب تعليق عمل «الأونروا» في فلسطين

موظفو «الأونروا» في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (من المصدر)
13 أكتوبر 2024 01:17

بروكسل (الاتحاد)

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أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع القانون المتعلق بـ«الأونروا» الذي يناقش حاليا في الكنيست الإسرائيلي.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان، أمس، إن الاتحاد الأوروبي يؤيد بقوة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة ويشاطره القلق من أن مشروع القانون هذا، إذا تم اعتماده، ستكون له عواقب وخيمة، حيث سيمنع وكالة الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها للاجئي فلسطين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وغزة.
وأكد أن من شأن التبني النهائي لمشروع القانون أن يلغي اتفاق عام 1967 بين إسرائيل و«الأونروا»، ويوقف جميع عمليات الوكالة الأممية في إسرائيل والقدس الشرقية، ويدمر عملياتها المنقذة للحياة في غزة، ويعوق بشكل خطير توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية، ويلغي امتيازات «الأونروا» وحصاناتها الدبلوماسية.
مواصلة العمل
حث الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على ضمان السماح لـ«الأونروا» بمواصلة القيام بعملها الحيوي بما يتماشى مع ولايتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الاتحاد الأوروبي
فلسطين
الأونروا
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
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