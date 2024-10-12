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النرويج تجلي دبلوماسييها من لبنان

النرويج تجلي دبلوماسييها من لبنان
13 أكتوبر 2024 01:17

أوسلو (وكالات)

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أعلنت النرويج، أمس، نيتها إجلاء عدد من دبلوماسييها في بيروت على خلفية تفاقم الوضع في لبنان.
وأوضحت «الخارجية» النرويجية في بيان، أن رئيسة البعثة الدبلوماسية النرويجية هيلدا هارالدستاد ستبقى في لبنان.
وأضاف البيان: «في الأيام الأخيرة، تدهورت الأوضاع في لبنان بشكل أكبر، حيث استهدفت العديد من الهجمات الإسرائيلية بيروت وقوات الأمم المتحدة  لحفظ السلام، اليونيفيل».
 وأشار البيان إلى «أن إحدى الهجمات الإسرائيلية في بيروت وقعت بالقرب من مبنى السفارة النرويجية، ما دفع الوزارة إلى إجلاء دبلوماسييها لفترة مؤقتة خارج لبنان، وستبقى رئيسة البعثة النروجية في بيروت حتى إشعار آخر مع عدد قليل من الدبلوماسيين النرويجيين».
 وبحسب البيان، فقد ساعدت السفارة النرويجية في الأيام الأخيرة أكثر من 100 نرويجي على مغادرة لبنان، كما دعت رعاياها مرة أخرى إلى الامتناع عن السفر إلى لبنان، وعلى الموجودين هناك مغادرة البلاد.

النرويج
لبنان
بيروت
الأمم المتحدة
إسرائيل
قوات اليونيفيل
قوات حفظ السلام
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