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إخماد حريق شبّ بموقع نفطي في شبه جزيرة القرم

صورة بالأقمار الاصطناعية لحريق المنشأة النفطية في شبه جزيرة القرم
13 أكتوبر 2024 00:53

أعلنت خدمة الطوارئ الروسية، السبت، السيطرة على حريق اندلع في موقع نفطي رئيسي في شبه جزيرة القرم، بعد ستة أيام من إعلان أوكرانيا أنه ناجم عن ضربة نفذتها.
وأفاد ممثل لأجهزة الطوارئ وكالة "ريا نوفوستي" من دون ذكر اسمه "لم يعد هناك نيران".
ويعمل رجال الإطفاء، بحسب هذا المصدر، على "تبريد" خزانات الوقود المتضررة جراء هذا الحريق الضخم.
وفي حين لم تشر السلطات الروسية إلى سبب الحريق، قال الجيش الأوكراني الاثنين إنه ضرب موقعا نفطيا في فيودوسيا في القرم، هو "الأكبر" في شبه الجزيرة ويخدم بشكل خاص الجيش الروسي، بحسب كييف.
في وقت سابق، قال إيغور تكاتشنكو رئيس بلدية فيودوسيا التي تضم الموقع النفطي، إنه تم إجلاء أكثر من 1100 شخص يقيمون قرب الموقع.
وردا على القصف الروسي المستمر منذ أكثر من عامين ونصف عام على بناها التحتية ومدنها، كثفت أوكرانيا هجماتها على مواقع للطاقة الروسية من أجل تعطيل عمليات النقل والإمداد للجيش الروسي الذي يحتل حوالى 20 % من الأراضي الأوكرانية.

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المصدر: آ ف ب
شبه جزيرة القرم
منشأة نفطية
حريق
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