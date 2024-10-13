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قتلى جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل

أرشيفية
13 أكتوبر 2024 09:18

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة هطول أمطار غزيرة في البرازيل، أدت أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل في ولاية ساو باولو.

وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية، أن مناطق في وسط وجنوب شرق البلاد تشهد عواصف قوية منذ أول من أمس الجمعة، أدت إلى هطول أمطار غزيرة تصاحبها رياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

وأشارت إلى أن معظم القتلى لقوا حتفهم نتيجة سقوط أشجار وانهيار جدران، حسبما أفاد الدفاع المدني.

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وخيم الظلام على معظم أنحاء مدينة ساو باولو بعد انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل.

وتأتي هذه الأمطار الغزيرة بعد واحدة من أسوأ فترات الجفاف التي شهدتها البرازيل منذ بدء تسجيل البيانات؛ إذ ساعد الطقس الجاف في انتشار الحرائق.

المصدر: وكالات
ساوباولو
البرازيل
الأمطار الغزيرة
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