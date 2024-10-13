الأحد 13 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابة 20 شخصاً في حادث تصادم قطارين بمصر

تصادم قطارين في مصر(أرشيفية)
13 أكتوبر 2024 11:10

أعلنت وزارة الصحة المصرية  اليوم الأحد إصابة 20 شخصاً جراء حادث تصادم قطارين في محافظة المنيا بصعيد مصر 240/ كم جنوب القاهرة.وقالت الوزارة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان تابع  توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين.

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر، عن سقوط عربتين من قطار، نتيجة اصطدام جرار به من الخلف بين محطتي أبو قرقاص والمنيا جنوب البلاد.

أخبار ذات صلة
مصر: رفض أي مخططات لفصل غزة عن الضفة الغربية
«الموسيقى العربية».. يُطلق دورة سيد درويش

وقالت الهيئة في بيان، إن الحادث أسفر عن خروج عربة القوى وأخرى عن المسار، وإنه تم إرسال فرق الطوارئ لفصل العربتين، بينما استكمل القطار رحلته إلى القاهرة.

وأفادت وزارة الصحة بإصابة 20 شخصا، وبأنه تم نشر 23 سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الضرورية للمصابين.

المصدر: وكالات
تصادم قطارين
مصر
المنيا
آخر الأخبار
نفاد تذاكر مباراة أوزبكستان والإمارات في تصفيات «مونديال 2026»
الرياضة
نفاد تذاكر مباراة أوزبكستان والإمارات في تصفيات «مونديال 2026»
اليوم 13:40
"آيروس 2024" تنظمه جامعة خليفة ويعقد في أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري
علوم الدار
"آيروس 2024" يسلط الضوء على مكانة أبوظبي وجهة عالمية للبحث والابتكار
اليوم 13:33
«الأخضر السعودي» يُفسد «خلطة مانشيني» في تصفيات المونديال!
الرياضة
«الأخضر السعودي» يُفسد «خلطة مانشيني» في تصفيات المونديال!
اليوم 13:17
شعار حملة الإمارات "معك يا لبنان"
علوم الدار
منتسبو "زايد العليا" يشاركون في حملة الإمارات "معك يا لبنان" في دبي وأبوظبي
اليوم 12:40
الإمارات تسخر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي
اقتصاد
الإمارات تسخر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©