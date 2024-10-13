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روسيا تكشف الأسلحة التي قصفت بها قوات أوكرانيا في كورسك

قصف يستهدف دبابات في منطقة كورسك الروسية
13 أكتوبر 2024 18:42

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأح، إنها قصفت بقنابل انزلاقية تجمعا للقوات الأوكرانية بالقرب من حدود منطقة كورسك بغرب روسيا.
وذكرت الوزارة أن الهجوم استهدف "نقطة قوة وتمركز لأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرة إلى أن القنابل أطلقت بواسطة طائرة حربية من طراز "سو-34".
وباغتت أوكرانيا موسكو في السادس من أغسطس الماضي بتوغلها في منطقة كورسك الروسية وذلك في أول هجوم على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.
وتحاول روسيا منذ أكثر من شهرين طرد القوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الأحد، إنها تنفذ عمليات هجومية في عشرات المواقع في كورسك.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده سيطرت منذ أوائل سبتمبر على أكثر من 1300 كيلومتر مربع من كورسك، بما في ذلك 100 منطقة سكنية. وأضاف، أمس السبت، أن قوات روسية حاولت طرد نظيرتها الأوكرانية من مواقع في كورسك "لكن القوات التابعة لكييف لا تزال تتشبث بمواقعها".
وقالت روسيا إن قواتها استعادت عدة بلدات الأسبوع الماضي.
لكن قرار كييف إرسال قطاع كبير من قواتها إلى كورسك كبدها ثمنا باهظا في مواقع أخرى من ساحة القتال، إذ تقدمت روسيا في شرق أوكرانيا خلال أغسطس وسبتمبر بأسرع وتيرة منذ عامين.

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المصدر: وكالات
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