قتلى جراء تجدد أعمال العنف في باكستان

قُتل 16 شخصا على الأقل، بينهم ثلاث نساء وطفلان، جراء تجدد أعمال العنف في شمال غرب باكستان، وفق مسؤولين محليين.

ويخوض السكان اشتباكات متقطعة منذ أشهر عدة في منطقة "كرم" الواقعة ضمن نطاق ولاية خيبر بختونخوا.

كانت قافلة تسير، بحماية قوات شبه عسكرية، عندما تعرضت لهجوم، وفق ما أفاد مسؤول رفيع طالبا عدم كشف هويته.

وأضاف المسؤول "نتيجة لذلك قُتل 14 شخصا بينهم 3 نساء وطفلان وأصيب ستة آخرون".

وردت شرطة الحدود على الهجوم وقتلت اثنين من المهاجمين، وفق المسؤول.

وأسفرت صدامات أخرى وقعت مؤخرا في يوليو وسبتمبر الماضيين عن مقتل عشرات الأشخاص، ولم تنته إلا بعد أن دعا مجلس محلي إلى وقف إطلاق النار.

ويبذل مسؤولون جهود وساطة من أجل التوصل إلى هدنة جديدة.