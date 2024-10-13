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الإسبان يتظاهرون للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار معقولة

متظاهرون في مدريد يطالبون بتوفير مساكن بأسعار معقولة
13 أكتوبر 2024 20:05

تظاهر الآلاف في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، للمطالبة بتوفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة وسط غضب متزايد بين السكان من ارتفاع أسعار المنازل.
وتحت شعار "السكن حق وليس تجارة"، تظاهر مستأجرون للمطالبة بخفض إيجارات المساكن وتحسين ظروف المعيشة.
وقالت الحكومة الإسبانية إن 12 ألفا نزلوا إلى الشوارع.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الإسبانية عن حملة صارمة على الإيجارات لفترات قصيرة والموسمية لأماكن قضاء العطلات.
وتخطط للتحقيق في الإعلانات على منصات معينة للتحقق من حصولها على التراخيص.
وتواجه إسبانيا صعوبة في تحقيق التوازن بين الترويج للسياحة، وهي محرك رئيسي لاقتصادها، ومعالجة مخاوف السكان بشأن ارتفاع الإيجارات.

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المصدر: رويترز
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