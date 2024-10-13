زيمبابوي ترصد أول إصابتين بفيروس جدري القردة

قالت وزارة الصحة في زيمبابوي، اليوم الأحد، إنها تأكدت من رصد أول حالتي إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد دون أن تذكر تفاصيل عن نوع السلالة.

وذكرت الوزارة أن الحالة الأولى لطفل يبلغ من العمر 11 عاما ظهرت عليه الأعراض الشهر الماضي بعد سفره إلى جنوب أفريقيا. وأضافت أن الحالة الثانية تعود لشاب يبلغ من العمر 24 عاما أصيب بالإعياء بعد سفره إلى تنزانيا.

وقال البيان إن الحالتين، وهما من العاصمة هاراري وإمبرينجوا، تتلقيان العلاج وإنه يجري تعقب أثر المخالطين لهما.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في أغسطس الماضي، جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية للمرة الثانية خلال عامين بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس من دول أفريقية عدة.