الأحد 13 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيمبابوي ترصد أول إصابتين بفيروس جدري القردة

عينات للكشف عن جدري القردة
13 أكتوبر 2024 20:54

قالت وزارة الصحة في زيمبابوي، اليوم الأحد، إنها تأكدت من رصد أول حالتي إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد دون أن تذكر تفاصيل عن نوع السلالة.
وذكرت الوزارة أن الحالة الأولى لطفل يبلغ من العمر 11 عاما ظهرت عليه الأعراض الشهر الماضي بعد سفره إلى جنوب أفريقيا. وأضافت أن الحالة الثانية تعود لشاب يبلغ من العمر 24 عاما أصيب بالإعياء بعد سفره إلى تنزانيا.
وقال البيان إن الحالتين، وهما من العاصمة هاراري وإمبرينجوا، تتلقيان العلاج وإنه يجري تعقب أثر المخالطين لهما.
كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في أغسطس الماضي، جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية للمرة الثانية خلال عامين بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس من دول أفريقية عدة.

المصدر: رويترز
زيمبابوي
آخر الأخبار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
علوم الدار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
اليوم 17:31
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
اليوم 17:40
«الأبيض» جاهز لأوزبكستان بـ «الدوافع الكبيرة»
الرياضة
«الأبيض» جاهز لأوزبكستان بـ «الدوافع الكبيرة»
اليوم 22:00
بايدن يتفقد الدمار في فلوريدا بعد الإعصار "ميلتون"
الأخبار العالمية
بايدن يتفقد الدمار في فلوريدا بعد الإعصار "ميلتون"
اليوم 21:42
ريال مدريد.. «6 مطبات»!
ريال مدريد.. «6 مطبات»!
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©