بايدن يتفقد الدمار في فلوريدا بعد الإعصار "ميلتون"

تفقد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، الأضرار الناجمة عن الإعصار "ميلتون" في فلوريدا، وهو ثاني عاصفة تضرب الولاية خلال أسابيع.

وارتفع منسوب المياه جراء فيضانات على مدى الأسابيع الماضية في ظل نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، مما أثر بشكل أكبر على جهود رفع الحطام.

وجاء الإعصار "ميلتون"، الذي أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل، في أعقاب الإعصار "هيلين" الذي خلف أيضا حطاما وتسبب في أضرار بالغة وأدى لعدم توافر الكهرباء والوقود في العديد من المناطق حتى الآن.

وحلقت طائرة هليكوبتر تقل بايدن فوق الساحل الغربي لولاية فلوريدا من تامبا إلى سانت بطرسبرج. وأظهرت الجولة الجوية المناطق المتضررة من العاصفة.

وعلى الأرض، مر بايدن بأحياء كاملة في "سانت بيت بيتش" حيث تراكم الحطام في الشوارع بجوار أشجار نخيل مقطوعة ومنازل تحطمت أبوابها بينما امتلأ الهواء برائحة مواد بناء عطنة.

وعلى جانبي الشوارع، تناثرت فُرش الأسرة وحطام ألواح وأرائك وأفران ووسائد وخزائن، بينما كان بايدن يتجول مع مسؤولي الطوارئ.

يلتقي بايدن، خلال جولته برفقة وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم، مع عدد من السكان قبل الإدلاء بتصريحات.

ووفقا لموقع هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، من المتوقع استمرار الفيضانات قرب خليج تامبا ومنطقة سانفورد شمال شرق أورلاندو مع استمرار ارتفاع منسوب المياه.