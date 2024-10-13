الإثنين 14 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يتقدم بأريزونا وهاريس تتصدر في بنسلفانيا

ترامب وهاريس (أرشيفية)
14 أكتوبر 2024 01:33

واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة
سكان الإمارات يتصدرون الإنفاق على السفر إقليمياً
بايدن يتفقد الدمار في فلوريدا بعد الإعصار "ميلتون"
انتخابات الرئاسة الأميركية
تابع التغطية كاملة

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفتا «نيويورك تايمز» و«فيلادلفيا إنكوايرر» وكلية «سيينا»، أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتقدم بفارق 6 نقاط في ولاية أريزونا، بينما تتقدم الديمقراطية كامالا هاريس بفارق 4 نقاط في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة.
وتكشف هذه النتيجة عن التحديات التي تواجهها حملة هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في التفوق بشكل واضح في المرحلة الأخيرة من سباق انتخابات 2024، حيث تواصل المرشحة الديمقراطية الحفاظ على تقدم ضئيل في بنسلفانيا، فيما يستمر منافسها الجمهوري في التقدم في أريزونا.
وقالت «نيويورك تايمز»، في تقرير نشرته أمس، إن الاستطلاعات، التي أُجريت في ولايتين يفصل بينهما أكثر من 2000 ميل، تُظهر التحدي الذي تواجهه كلتا الحملتين، بينما تحاولان تقديم وعودهما النهائية لمجموعة متنوعة من الناخبين الذين لديهم، في بعض الأحيان، أولويات متضاربة.
وأضافت الصحيفة أن هاريس تمكنت من تعزيز الدعم بين الديمقراطيين في أريزونا وبنسلفانيا منذ أن حلت محل الرئيس الأميركي جو بايدن كمرشحة للحزب، لكن قوة ترامب مازالت تكمن في ملف الاقتصاد، فهو الملف المسؤول في المقام الأول عن قوته السياسية في أريزونا وغيرها من الولايات المتأرجحة في انتخابات هذا العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقدم المرشحة الديمقراطية ظل ثابتاً في استطلاعات الرأي في ولاية بنسلفانيا، وذلك على الرغم من أن النتائج في الولاية لا تزال متقاربة، كما يقع تقدمها بنسبة 50% مقابل 47%، ضمن هامش الخطأ، ومع ذلك، فإن هذا الاستطلاع كان الثالث الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز/كلية سيينا، خلال شهرين، الذي يُظهر دعماً لهاريس من نصف سكان الولاية على الأقل.
وترى كلتا الحملتين أن بنسلفانيا هي الولاية المتأرجحة الأكثر أهمية في هذه الانتخابات، ولذا يتم ضخ المزيد من المال والوقت والطاقة فيها أكثر من أي مكان آخر، بما في ذلك 350 مليون دولار في الإعلانات التلفزيونية من هاريس وترامب وحلفائهما، إذ تملك الولاية 19 صوتاً انتخابياً في المجمع الانتخابي.

سباق الرئاسة الأميركية
سباق البيت الأبيض
السباق الرئاسي الأميركي
الانتخابات الرئاسية الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
أميركا
كمالا هاريس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
انتخابات الرئاسة الأميركية
الولايات المتحدة
انتخابات أميركا
الانتخابات الأميركية
أريزونا
بنسلفانيا
آخر الأخبار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
علوم الدار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
13 أكتوبر 2024
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
13 أكتوبر 2024
صقر غباش خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية (من المصدر)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية للتكاتف ووحدة الكلمة لدعم القضية الفلسطينية
اليوم 01:33
ترامب وهاريس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب يتقدم بأريزونا وهاريس تتصدر في بنسلفانيا
اليوم 01:33
نازحون فلسطينيون فروا من مناطق في شمال غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
القوات الإسرائيلية تعزل شمال القطاع عن مدينة غزة
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©