فلسطين ترحب بدعوة إسبانيا لوقف تصدير السلاح لإسرائيل

القدس (الاتحاد)

رحبت فلسطين بتصريحات رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الداعية إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل «بشكل عاجل». وفي بيان لها، أمس، عبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن ترحيبها بالتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، وحث خلالها المجتمع الدولي على ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

والجمعة الماضي، وجه سانشيز دعوة إلى المجتمع الدولي، لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل. وقال: «في ضوء كل ما يحدث في الشرق الأوسط، يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن تصدير الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية».