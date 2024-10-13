«اليونيسيف»: حياة الأطفال في الشرق الأوسط تتعرض للدمار

نيويورك (وام)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للأطفال «اليونيسيف»، أمس، أن حياة الأطفال في الشرق الأوسط تتعرض للدمار بسبب الصراعات المستمرة. وأوضحت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسيف في بيان، أنه من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بحماية المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية والمدارس والمرافق الصحية. وشددت على ضرورة أن تسمح الأطراف كافة، بالوصول غير المقيد إلى المساعدات المنقذة للحياة، وقالت إنه تم تجاهل هذه الالتزامات بشكل واضح في المنطقة، وإن الأطفال لا يبدأون الحروب وليس لديهم القدرة على إنهائها، لكن حياتهم تدمرها الصراعات. وتابعت «قتل عشرات آلاف الأطفال، ولا يزال الآلاف في الأسر، ونازحون، وأيتام، وغير ملتحقين بالمدارس، ومصابون بصدمات نفسية بسبب العنف والحرب». وطالبت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف» بإنهاء العنف ضد الأطفال.