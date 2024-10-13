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الضفة.. إسرائيل تعتقل 30 فلسطينياً خلال 48 ساعة

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (أرشيفية)
14 أكتوبر 2024 01:33

القدس (الاتحاد)

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نفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، حملة اقتحامات واسعة، في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل 30 فلسطينياً خلال 48 ساعة، وفق نادي الأسير الفلسطيني. وذكر بيان للنادي «غير حكومي» أن «الجيش الإسرائيلي نفذ، حملة اقتحامات واسعة، بمناطق متفرقة من الضفة، تخللها دهم عدة منازل والعبث بمحتوياتها، واعتقال العشرات». وجاء في البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال اليومين الماضيين 30 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون. وتوزعت عمليات الاعتقال في مدن الخليل وبيت لحم، وجنين ونابلس وقلقيلية، ورام الله. وأشار النادي إلى أن قوات الاحتلال تنفذ اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين. وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكات إسرائيلية يومية من الجيش والمستوطنين، بموازاة حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأسفرت الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة منذ 7 أكتوبر 2023 عن مقتل 751 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و250، واعتقال أكثر من 11 ألفاً و200، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

إسرائيل
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