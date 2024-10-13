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دعوة إماراتية للتكاتف ووحدة الكلمة لدعم القضية الفلسطينية

صقر غباش خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية (من المصدر)
14 أكتوبر 2024 01:33

جنيف (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، وهي جزءٌ لا يتجزأُ من هويتنا، فلا يمكن لأي تسوية سياسية سلمية، أو أي محفل دولي أن يتجاهل الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية إلى التكاتف ووحدة الكلمة والمواقف، لدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمشاركات. 
كما أكدت أهمية العمل على إنهاء الحرب الدائرة في لبنان وفقاً للقرار الأممي 1701 بما يضمن للبنان الشقيق استقراره وأمنه وصون قراره الوطني.
وشارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ووفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المرافق، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية الذي يضم برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف بسويسرا، حيث قدم معاليه في بداية كلمته أصدق مشاعر الأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، للشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، والعزاء لأسر الأبرياء الضحايا.
وقال معالي صقر غباش، في كلمة له خلال الاجتماع التنسيقي: «يطيب لي في مستهل كلمتي أن أنقل للشعبين الشقيقين- الفلسطيني واللبناني- أصدق مشاعر الأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعازيهم الصادقة للأبرياء من الضحايا، سائلين الله تعالى أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى».
ودعا معاليه برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التكاتف ووحدة الكلمة والمواقف، لدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمشاركات البرلمانية الدولية، وتأكيد الحق الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، والعمل معاً كذلك على إنهاء الحرب الدائرة في لبنان وفقاً للقرار الأممي 1701 بما يضمن للبنان الشقيق استقراره وأمنه وصون قراره الوطني.
وتم خلال اجتماع المجموعة الإسلامية الذي ترأسه معالي آدما بيكتوغو، رئيس الدورة الـ 18 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ 214 للمجلس الحاكم، وتبادل وجهات النظر حول البند الطارئ المقدم من البرلمانين الفلسطيني والجزائري والمتعلق بالقضية الفلسطينية والمستجدات الأخيرة، وتم الاتفاق على تنسيق المواقف وتبني البند الطارئ لدعم القضية الفلسطينية.
كما التقى معالي صقر غباش، معالي نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة الكبير في الجمهورية التركية، وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى معالي صقر غباش، معالي محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد معاليه، خلال اللقاء، على نهج الإمارات الثابت، القائم على التعاون والشراكة مع دول العالم لتحقيق السلام والتنمية والتقدم لشعوب العالم.
من جانب آخر، شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع المجموعة الآسيوية، الذي ناقش الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وتم الاتفاق على تنسيق المواقف حيال عدد من الموضوعات، حيث شارك في الاجتماعين الإسلامي والآسيوي كل من: سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، وسعيد راشد العابدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
كما شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة بالدكتورة موزة محمد الشحي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري عضوي المجلس، في الدورة الـ38 لمنتدى النساء البرلمانيات الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ149 للاتحاد، والدورة الـ 214 للمجلس الحاكم في جنيف بسويسرا.

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