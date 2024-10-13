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كوريا الشمالية تهدد بإطلاق النار على جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية تجري تدريبات عسكرية (أرشيفية)
13 أكتوبر 2024 23:33

نقلت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية عن الحكومة قولها، اليوم الأحد، إن قوات المدفعية بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية تلقت أوامر بالاستعداد لإطلاق النار وسط توتر بين الجارتين بشأن طائرات مسيرة تقول بيونغ يانغ إنها تعبر الحدود.
ويطلق بعض المنشقين والناشطين في كوريا الجنوبية بالونات إلى الشمال تحمل مساعدات ومنشورات تنتقد الزعيم كيم جونغ أون.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي وكالة الأنباء الرسمية في الشطر الشمالي، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن بيونغ يانغ تتوقع، بنسبة كبيرة، تحليق مزيد من الطائرات المسيرة فوق العاصمة. ولذلك، أمرت جيشها بالاستعداد لجميع السيناريوهات ومنها اندلاع صراع.
واتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية يوم الجمعة بإرسال طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ في الأسبوعين الماضيين، وقالت إن هذا الاختراق يستدعي إجراءات للرد.
وحذرت كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أمس السبت، سول من "كارثة مروعة".
وقالت إن المسؤولية تقع على عاتق الجيش الكوري الجنوبي إذا لم يحدد هوية الطائرات المسيرة التي أرسلتها منظمة غير حكومية عبر الحدود.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها لا تستطيع تأكيد مزاعم الشمال بشان المُسيرات.

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المصدر: رويترز
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
طائرات مسيرة
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