هزة أرضية قوية تضرب طوكيو

هز زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، العاصمة اليابانية "طوكيو" والمنطقة المحيطة بها، وتسبب في اهتزاز المباني بشدة لبضع ثوان.

وحددت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مركز الزلزال في شمال غرب محافظة تشيبا المجاورة لطوكيو على عمق 70 كيلومتراً تحت القشرة الأرضية، مشيرة إلى أن الزلزال تسبب أيضاً في اهتزاز المباني في محافظة تشيبا والأحياء الثلاث والعشرين في طوكيو حيث بلغت شدته 3 درجات في وسط طوكيو ودرجتين في المناطق المحيطة، دون وجود أي خطر من حدوث موجات مد بحري (تسونامي).

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بعد وقت قصير من حصول الزلازل.