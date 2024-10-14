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الصين تتمسك بخيار "استخدام القوة" لاستعادة تايوان

الصين تتمسك بخيار "استخدام القوة" لاستعادة تايوان
14 أكتوبر 2024 17:52

أكدت الصين مجددا، اليوم الاثنين، في ختام مناورات عسكرية حول تايوان، أنها لن تعد بالتخلى "أبدا" عن خيار "استخدام القوة" لاستعادة الجزيرة.
وقال وو تشيان الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، في بيان "نحن على استعداد للعمل من أجل إعادة التوحيد السلمي بأكبر قدر من الصدق وبكل جهودنا".
وأضاف "لكننا لن نعد أبدا بالتخلي عن استخدام القوة ولن نترك أبدا أي مساحة لهؤلاء الذين يناضلون من أجل استقلال تايوان".
واختتم الجيش الصيني، اليوم الاثنين، مناورات حربية استمرت يوما بالقرب من تايوان، وقال إنها تحذير "لقوى استقلال تايوان من الأعمال الانفصالية".
وتعهدت وزارة الدفاع الصينية باتخاذ إجراءات أخرى ضد الجزيرة إذا لزم الأمر "حتى تُحل قضية تايوان تماما"، وقالت إن التدريبات تستهدف زيادة الضغط لمنع استقلال تايوان.
وتتمتع تايوان بحكم ذاتي وتقول الصين إنه الجزيرة جزء من أراضيها.
وقالت القيادة الشرقية للجيش الصيني، في بيان، إن تدريبات "جوينت سورد- 2024 بي" (السيف المشترك-2024 بي) جرت في مضيق تايوان والمناطق الواقعة إلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان.
وأضافت، في بيان نُشر باللغتين الصينية والإنجليزية "تعمل التدريبات أيضا كتحذير صارم لقوى استقلال تايوان من الأعمال الانفصالية. إنها عملية مشروعة وضرورية لحماية سيادة الدولة والوحدة الوطنية".

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