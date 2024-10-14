الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين يعلّق على مناورات حلف الناتو النووية

طائرة "أواكس" تحمل شعار حلف الناتو
14 أكتوبر 2024 18:10

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن المناورات النووية التي يجريها حلف شمال الأطلسي سنويا وبدأت اليوم الاثنين تؤجج التوتر في ضوء الأزمة "الملتهبة" الدائرة في أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه يستحيل إجراء محادثات عن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة بسبب ضلوع قوى نووية غربية في الصراع مع روسيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشارت واشنطن إلى أنها منفتحة على الحوار مع روسيا بشأن الأسلحة النووية
وكان مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال، يوم الخميس، إن التحالف العسكري سيبدأ تدريباته النووية السنوية اليوم الاثنين على خلفية تغيير روسيا عقيدتها النووية.

أخبار ذات صلة
الصين تتمسك بخيار "استخدام القوة" لاستعادة تايوان
الناتو يعلن إجراء مناورات عسكرية نووية
المصدر: وكالات
أسلحة نووية
حلف الناتو
سلاح نووي
حلف شمال الأطلسي
مناورات عسكرية
آخر الأخبار
قمر مؤقت يعبر السماء.. حدث فلكي نادر
التعليم والمعرفة
قمر مؤقت يعبر السماء.. حدث فلكي نادر
14 أكتوبر 2024
"مركز العاصمة" ينفذ يومياً 2000 فحص لتشخيص "السل" باستخدام الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
"مركز العاصمة" ينفذ يومياً 2000 فحص لتشخيص "السل" باستخدام الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:22
المدرسة الرقمية تجمع نحو 50 ألف جهاز إلكتروني عبر "تبرّع بجهازك"
علوم الدار
المدرسة الرقمية تجمع 50 ألف جهاز إلكتروني عبر "تبرّع بجهازك"
اليوم 15:12
سلطان القاسمي يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية
علوم الدار
سلطان القاسمي يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية
اليوم 15:08
ترشيداً للنفقات.. مانشستر يونايتد يتخلى عن أليكس فيرجسون!
الرياضة
ترشيداً للنفقات.. مانشستر يونايتد يتخلى عن أليكس فيرجسون!
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©