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روسيا تسيطر على قرية في زابوريجيا

آثار معارك في منطقة زابوريجيا
14 أكتوبر 2024 18:51

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، سيطرته على قرية صغيرة في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، في وقت تواصل قواته التقدم التدريجي في مناطق شرق البلاد.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قواتها سيطرت على "قرية ليفاندي في منطقة زابوريجيا واتخذت مواقع ملائمة أكثر".
كانت القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على هذه القرية في يونيو 2023 خلال هجوم مضاد شنّته ضد القوات الروسية.
ويتقدم الجيش الروسي، بشكل خاص، في دونباس (شرق) باتجاه "بوكروفسك"، وهي منطقة استراتيجية للقوات الأوكرانية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن نهاية الأسبوع الماضي أنه يريد أن تنتهي الأزمة الحالية عام 2025، رغم أن مطالب كييف وموسكو لتحقيق السلام لا تزال تبدو متباعدة في هذه المرحلة.

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المصدر: وكالات
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السيطرة على قرية
زابوريجيا
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