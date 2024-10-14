روسيا والصين تريدان تعزيز تعاونهما الاستراتيجي العسكري

أكد وزير الدفاع الصيني دونغ جون لنظيره الروسي أندريه بيلوسوف الذي بدأ زيارة إلى بكين، اليوم الاثنين، أن على جيشيهما "تعزيز تعاونهما الاستراتيجي".

وصل بيلوسوف إلى بكين في زيارة رسمية، فيما يعمل البلدان على تعزيز التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي، في مواجهة العقوبات الغربية.

وقال دونغ جون، لنظيره الروسي اليوم، إن "هذا العام يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الصينية.

وأشار الوزير الصيني إلى أن "الصداقة بين بلدينا تم اختبارها، لكنها تبقى صامدة وتزداد متانة مع مرور الوقت".

وأكد "يجب على الجيشين الصيني والروسي اتباع التوجيهات التي أصدرها رئيسا بلدينا، وتعميق تعاونهما الاستراتيجي... والدفاع بقوة عن المصالح المشتركة للبلدين والعمل معا للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي".

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر الوزير الصيني مستقبلا نظيره الروسي على سجادة حمراء، ويحيط بهما جنود يقفون في حالة استعداد.

تأتي زيارة بيلوسوف غير المعلنة قبل أسبوع من قمة مجموعة "بريكس" في كازان بروسيا حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

- تدريبات صينية روسية

وسبق أن التقى الزعيمان في مناسبات عدة خلال السنوات الأخيرة، من أجل إظهار "صداقة لا حدود لها" بين بلديهما والتي تعززت منذ بدأت الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022. كما زار بوتين بكين في مايو والتقى شي.

الشهر الماضي أجرت سفن حربية روسية وصينية تدريبات بحرية مشتركة، كجزء من مناورة بحرية كبرى قال بوتين إنها الأكبر من نوعها منذ ثلاثة عقود.