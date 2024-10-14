ملك الأردن يحذّر من حرب إقليمية كلفتها كبيرة على الجميع

حذّر ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، من استمرار وتوسع التصعيد الحالي الذي سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية ستكون كلفتها كبيرة على الجميع.

وأكد الملك، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في قصر الحسينية، "وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ودعم سيادته وأمنه واستقراره"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وشدد العاهل الأردني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على "استعداد المملكة لتقديم المساعدات للأشقاء اللبنانيين، للتخفيف من معاناتهم جراء الحرب الدائرة".

وأوضح الملك عبدالله الثاني أن "الأردن يبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الفاعلة" لوقف التصعيد الحالي.

بدوره، أعرب ميقاتي عن تقديره للملك عبد الله الثاني على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في كل المراحل، ولا سيما الجهود التي يبذلها لوقف التصعيد.

‎وثمن ميقاتي الدعم الذي تقدمه المملكة عبر الجسر الجوي بين عمّان وبيروت لإغاثة النازحين في لبنان.