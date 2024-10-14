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زيلينسكي يدلي بتصريح عن الوضع الميداني في كورسك

جنود ٰأوكرانيون على متن دبابة قرب الحدود مع روسيا(أرشيفية)
14 أكتوبر 2024 22:09

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن قوات كييف لا تزال صامدة أمام محاولات روسية لاختراق خطوط أوكرانية في منطقة كورسك بغرب روسيا، وذلك لليوم الخامس على التوالي.
وتوغلت أوكرانيا عبر الحدود في منطقة كورسك الروسية بغرب البلاد في السادس من أغسطس الماضي وقالت إنها تمكنت من السيطرة على مساحة تقدر بنحو 1300 كيلومتر مربع تضم ما يزيد على مئة تجمع سكني.
لكن التقدم الأوكراني توقف، وأكدت روسيا، قبل أيام، أنها استعادت السيطرة على بعض التجمعات السكنية.
وقال زيلينسكي، على منصة "إكس" عقب اجتماعه مع قائد الجيش الأوكراني "منذ خمسة أيام، يحاول الروس اختراق دفاعاتنا في منطقة كورسك لكن رجالنا ظلوا صامدين ونفذوا هجمات مضادة".
ولم يخض في مزيد من التفاصيل.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، على موقع فيسبوك، إن عملية كورسك لا تزال جارية فيما تواصل قوات موسكو استهداف الأراضي الروسية بقنابل موجهة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، إنها تشن هجمات على عشرات المواقع في المنطقة وإن قنابلها ضربت تمركزا للقوات الأوكرانية. وذكرت الوزارة يوم الأربعاء أن روسيا تمكنت من استعادة السيطرة على قريتين.
ووصف زيلينسكي المعارك الحالية في جبهتي بوكروفسك وكوراخوف في شرق أوكرانيا، حيث تتقدم القوات الروسية تدريجيا، بأنها "شرسة بصفة خاصة".

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المصدر: وكالات
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