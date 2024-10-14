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«الهجرة الدولية»: 17 ألف نازح يمني «داخلياً» منذ بداية العام

يمنيون خارج خيامهم في مخيم للنازحين بصعدة (أرشيفية)
15 أكتوبر 2024 01:08

عدن (الاتحاد)

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح 22 أسرة يمنية، خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن إجمالي عدد الأسر النازحة في اليمن منذ بداية العام الجاري وصل إلى 2856 أسرة، أي ما يعادل 17136 فرداً.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن النزوح، أن الأسر النازحة خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري جاءت من محافظات الحديدة والبيضاء وتعز، وتوجهت غالبيتها إلى محافظة مأرب، في ظل الانتهاكات الحوثية في تلك المناطق، والتي توزعت بين قتل وإصابات، واعتداءات بالتعذيب والاختطاف، ونهب الممتلكات العامة والخاصة. 
وأشارت المنظمة إلى أن الأسباب الرئيسة للنزوح كانت الدوافع الاقتصادية المتأثرة بالنزاع المستمر في البلاد، حيث شكلت هذه الدوافع نحو 77% من حالات النزوح، كما دفعت المخاوف الأمنية 23% من الأسر إلى النزوح.
وبهذا الارتفاع، وفي ظل انتهاكات جماعة الحوثي، وصل إجمالي عدد الأسر النازحة في اليمن منذ بداية العام الجاري إلى 2856 أسرة، أي ما يعادل 17136 فرداً.
في غضون ذلك، كشف تقرير دولي حديث عن ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري بأكثر من مليون شخص.
وقال البنك الدولي، في تقرير أصدره مؤخراً حول الأمن الغذائي، إن اليمن شهد زيادة قدرها أكثر من مليون شخص إضافي يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق.
وأضاف التقرير أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن ارتفع بنسبة 6% بين عامي 2023 و2024، وذلك لعوامل عدة، بما فيها تزايد حدة الصراع والصدمات المرتبطة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات.
ولفت البنك الدولي إلى أن تكلفة سلة الغذاء ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة انخفاض قيمة العملة، ونقص القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات الزراعية، مما جعل الغذاء غير ميسور التكلفة بالنسبة للعديد من شرائح السكان، خاصة الأكثر ضعفاً.
وأشار إلى أن انعدام الأمن في البحر الأحمر أدى إلى محدودية توافر الغذاء وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه ولهذا السبب، إلى جانب نقص فرص العمل والصدمات المناخية، فإنه من المتوقع أن يواجه 24% من السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المستوى 3 و4 من التصنيف المتكامل) في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.

الأزمة في اليمن
اليمن
الأزمة اليمنية
منظمة الهجرة الدولية
جماعة الحوثي
المنظمة الدولية للهجرة
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