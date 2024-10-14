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للمرة الأولى منذ عامين.. اجتماع أوروبي بمشاركة بريطانيا

ديفيد لامي خلال لقاء مع جوزيب بوريل
15 أكتوبر 2024 01:12

لندن (وكالات) 

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انضم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمس، إلى اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بحسب ما أعلنت وزارته، في وقت تسعى حكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى إعادة تفعيل العلاقات مع دول القارة عقب خروج المملكة المتحدة من التكتل.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن لامي سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، الذي عقد في لوكسمبورغ، سيتم خلاله بحث الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وتأتي مشاركة لامي بدعوة من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك في أعقاب زيارة أجراها ستارمر إلى بروكسل مطلع أكتوبر، وتعهد فيها العمل على علاقة «بنّاءة أكثر» مع الاتحاد الأوروبي والعمل على تجاوز تداعيات خروج بريطانيا من التكتل القاري في 2020.
وأكد لامي عزم حكومة بلاده «على إعادة إطلاق علاقاتنا وتعزيز الروابط مع شركائنا الأوروبيين من أجل أن نصبح جميعا أكثر أماناً»، مشيراً إلى أن «الزيارة هي فرصة للمملكة المتحدة للعودة إلى الطاولة والبحث في أكثر المواضيع الضاغطة على الصعيد الدولي مع أقرب جيراننا ومواجهة التحديات التي نواجهها جميعاً».

وزير الخارجية البريطاني
بريطانيا
الاتحاد الأوروبي
كير ستارمر
ديفيد لامي
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